Грузинские спасатели сняли с горы Казбек альпиниста из Болгарии

24.07.2018 17:38 Грузинские спасатели сняли с горы Казбек гражданина Болгарии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. 58-летний мужчина повредил ноги во время восхождения на гору. Это произошло, когда он находился на высоте 3200 метров над уровнем моря.



Расположенная в поселке Степанцминда горно-спасательная группа доставила мужчину в местную больницу. В настоящее время его жизни не угрожает опасность, информирует спасательную служба.



Накануне спасатели на вертолете спустили в поселок Степанцминда с горы Казбек 49-летнего гражданина России, которого ударила молния.















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