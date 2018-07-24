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Нашлась одна из двух граждан Грузии, пропавших в эпицентре пожара в Греции


24.07.2018   17:39
Нашлась одна из двух граждан Грузии, пропавших в эпицентре пожара в Греции По информации посла Грузии в Греции Иосеба Нанобашвили, нашлась одна из двух пропавших граждан Грузии. Как сообщил Нанобашвили «IPN», гражданка Грузии находится в безопасности.

«Одна женщина, находившаяся в эпицентре пожара, вышла на контакт. Сейчас она вместе с семьей в безопасности, второго ищем», - сообщил посол.

В Греции от пожара погибли 50 человек. Лесные пожары вспыхнули 23 июля, сгорели десятки домов. Пропал один гражданин Грузии, которого посольство разыскивает вместе с министерством ВД Греции.







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