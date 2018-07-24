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Спасатели стараются поднять тело украинского туриста, который погиб на горе Тетнульда
24.07.2018 17:45
Горные спасатели в Местии стараются поднять тело украинского туриста, который погиб на горе Тетнульда, — информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации ведомства, из-за сложных метеорологических условий, спасатели и вертолет не может могут подобраться к месту инцидента.
В спасательной операции участвует вертолет пограничной полиции МВД.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, 18 июля горные спасатели смогли вывезти одного украинского туриста с места происшествия, однако из-за ухудшения погоды, продолжать спасательную операцию стало невозможно.
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