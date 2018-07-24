Двое граждан Грузии, находившиеся в Греции в зоне пожаров и с которыми не удавалось связаться, находятся в безопасности

24.07.2018 18:28 По информации посольства Грузии в Греции, найден еще один гражданин, с которым не удавалось связаться из-за пожаров. По информации распространенной посольством, он находится в безопасном месте вместе с близкими.



Некоторое время назад посол Грузии в Греции Иосеб Нанобашвили заявил, что нашлась одна из двух пропавших гражданок Грузии, с которой долго не могли связаться родственники.



Напомним, что в Греции борятся с лесными пожарами и по последним данным в результате которых погибли более 60-ти человек, сотни пострадали. Граждане Грузии могут связаться с посольством, в случае необходимости, по телефону горячей линии +306995779793.















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