|
|
Двое граждан Грузии, находившиеся в Греции в зоне пожаров и с которыми не удавалось связаться, находятся в безопасности
24.07.2018 18:28
По информации посольства Грузии в Греции, найден еще один гражданин, с которым не удавалось связаться из-за пожаров. По информации распространенной посольством, он находится в безопасном месте вместе с близкими.
Некоторое время назад посол Грузии в Греции Иосеб Нанобашвили заявил, что нашлась одна из двух пропавших гражданок Грузии, с которой долго не могли связаться родственники.
Напомним, что в Греции борятся с лесными пожарами и по последним данным в результате которых погибли более 60-ти человек, сотни пострадали. Граждане Грузии могут связаться с посольством, в случае необходимости, по телефону горячей линии +306995779793.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна