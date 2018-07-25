Пожары в Греции унесли жизни более 70 человек

25.07.2018 11:09 Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.



По официальным данным пожарной службы Греции на утро вторника, в Восточной Аттике число жертв пожаров достигло 74 человек, 164 пострадали.



Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.



Лесные пожары часто случаются в Греции в летний сезон. В 2017 году из-за возгораний в ряде регионов страны ввели режим чрезвычайной ситуации.



В последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугубилась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

