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Пожары в Греции унесли жизни более 70 человек


25.07.2018   11:09
Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.

По официальным данным пожарной службы Греции на утро вторника, в Восточной Аттике число жертв пожаров достигло 74 человек, 164 пострадали.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.

Лесные пожары часто случаются в Греции в летний сезон. В 2017 году из-за возгораний в ряде регионов страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

В последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугубилась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.






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