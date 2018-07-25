Во дворах медицинских и образовательных учреждений могут разрешить курить

25.07.2018 14:51 Во дворах медицинских и образовательных учреждений могут разрешить курить, — об этом заявил председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе.



По словам Зоидзе, курить будет разрешено в специально обустроенных местах.



«Есть несколько вопросов в этом законе, которые обеспечивают, что в открытых пространствах, в определенных условиях, с 1 мая запрещается курить. Это — дворы медицинских и образовательных учреждений», — заявил Зоидзе.



По словам Акакия Зоидзе, согласно общественному мониторингу, запрет на курение в подобных местах часто становится причиной конфликтов. Как заявил Зоидзе, организации, работающие в этом направлении говорят, что с этой точки зрения существует проблема.



«Комитет поддержал, чтобы курение было разрешено в определенных, специально обустроенных местах и дворах. В сентябре мы это инициируем это и, надеюсь, сможем убедить парламент», — заявил Акакий Зоидзе.



По его словам, курить в школах вновь будет запрещено. Что касается стадионов, запрет на курение вступит в силу в 2020 году.



Акакий Зоидзе также говорил об использовании табака в театральных постановках и отметил, что в этом случае режиссер должен обосновать это.



«Режиссер должен обосновать, что это необходимо для художественного замысла», — заявил Акакий Зоидзе.















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