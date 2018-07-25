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В образцах дыни в Батуми и Кутаиси обнаружено повышенное содержание нитратов


25.07.2018   19:50
Среди фруктов и овощей, проверенных в Батуми и Кутаиси, повышенное содержание нитратов обнаружено в дыне, — об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.

В целях изучения содержания нитратов, агентство взяло около 60 проб фруктов и овощей в Тбилиси и регионах Грузии. Исследования проводились в аккредитованных лабораториях. К этому времени известны результаты исследования 40 образцов, согласно которым, повышенное количество нитратов обнаружено в двух образцах дыни. Они были изъяты в магазине в Батуми и на рынке в Кутаиси.

В одном случае, количество нитратов составило 480 мг/кг, а во втором – 212 мг/кг. Нормой является 90 мг/кг.

Агентство сообщило о результатах исследования бизнес-операторов и поручила им убрать продукцию с рынка.

Информация о результатах лабораторных исследований остальных 20 образцов будет известно позднее.






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