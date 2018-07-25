Задержаны подростки, обокравшие парикмахерскую и магазины в Батуми

25.07.2018 21:02 Сотрудники МВД Грузии привлекли к уголовной ответственности троих подростков в возрасте 16-17 лет, занимавшихся кражами в городе Батуми.



Они обвиняются в совершении кражи в магазинах одежды и салоне красоты. Это произошло 23 июля на улице Церетели. По данным ведомства, подростки в тот же день попытались обокрасть и расположенный на той же улице швейный цех. После того, как им не удалось это сделать, они скрылись с места преступления.



Сумма награбленного превысила 11,6 тысяч лари (около 4 тысяч 800 долларов), часть этих средств полицейские уже изъяли.



Уголовное дело возбуждено по статьям «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище в крупном размере» и «попытка кражи», что карается лишением свободы сроком от 6 до 10 лет.















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