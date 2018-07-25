Минфин Грузии задержал 12 человек за присвоение государственных дачных участков

25.07.2018 21:17 Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии привлекли к уголовной ответственности 12 человек за незаконное присвоение земель в дачном поселке Сагурамо (в 32 километрах от Тбилиси).



Как следует из материлов следствия, обвиняемые в 2016-2017 годах изготовили поддельные протоколы об осмотре недвижимости на месте, а затем использовали их для мошеннического присвоения земельных участков, находящихся в собственности государства.



В общей сложности, с использованием поддельных документов обвиняемые присвоили земельные участки общей площадью в 11,6 тысяч квадратных метров.



Рыночная стоимость присвоенной площади превышает 260 тысяч лари (около 100 тысяч долларов).

В процессе следствия незаконно присвоенные земельные участки были арестованы. На данном этапе начаты процедуры по возвращению земельных участков государству.



Уголовное дело возбуждено по статьям «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков, повлекшие значительный вред» и «мошенничество, совершенное в крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет.



"Новости Грузия"











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