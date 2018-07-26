Трое граждан Грузии задержаны при попытке ограбления квартир в Испании

26.07.2018 11:01 Полиция Испании задержала трех граждан Грузии которых обвиняют в принадлежности к криминальной группировки. Как сообщают испанские СМИ, мужчин задержали в одном из подъездов дома городе Витория. О подозрительных лицах полиции сообщили граждане.



По приезду полиции, на злоумышленники пытались скрыться, однако правоохранителям все же удалось задержать их. В ходе обыска у них обнаружили отмычки. Все трое являются гражданами Грузии. Одного разыскивали за ограбление квартиры в Каталонии. Он сейчас в тюрьме. Остальных отпустили под залог.



Как сообщают Испанские СМИ, этим летом за попытку ограбления квартир задержали еще 7 граждан Грузии.















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