|
|
Трое граждан Грузии задержаны при попытке ограбления квартир в Испании
26.07.2018 11:01
Полиция Испании задержала трех граждан Грузии которых обвиняют в принадлежности к криминальной группировки. Как сообщают испанские СМИ, мужчин задержали в одном из подъездов дома городе Витория. О подозрительных лицах полиции сообщили граждане.
По приезду полиции, на злоумышленники пытались скрыться, однако правоохранителям все же удалось задержать их. В ходе обыска у них обнаружили отмычки. Все трое являются гражданами Грузии. Одного разыскивали за ограбление квартиры в Каталонии. Он сейчас в тюрьме. Остальных отпустили под залог.
Как сообщают Испанские СМИ, этим летом за попытку ограбления квартир задержали еще 7 граждан Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна