МВД оштрафовало 465 лицензированных объектов за отсутствие системы внешнего видеонаблюдения

26.07.2018 11:02 За последние 6 месяцев (январь-июль) МВД в ходе внеплановых проверок оштрафовало 465 лицензированных объектов за отсутствие системы внешнего видеонаблюдения или несоответствия стандартам, еще 252 объектам было вынесено предупреждение.



Как сообщают в МВД, согласно приказу министра внутренних дел, лицензированные аптечные сети, объекты азартных игр (в том числе тотализаторы, слот-клубы, лото, казино), автозаправочные станции и валютные объекты обязаны установить систему видеонаблюдения и обеспечить ее налаженную работу, что поможет МВД собирать доказательства вокруг правонарушений и будет способствовать раскрытию преступлений в кратчайшие сроки.



По информации МВД, всего в текущем году внеплановая проверка была проведена в 1640 объектах. Кроме этого, в ближайшее время МВД планирует расширить ареал и добавить в перечень объектов ломбарды.















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