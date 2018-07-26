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МВД оштрафовало 465 лицензированных объектов за отсутствие системы внешнего видеонаблюдения
26.07.2018 11:02
За последние 6 месяцев (январь-июль) МВД в ходе внеплановых проверок оштрафовало 465 лицензированных объектов за отсутствие системы внешнего видеонаблюдения или несоответствия стандартам, еще 252 объектам было вынесено предупреждение.
Как сообщают в МВД, согласно приказу министра внутренних дел, лицензированные аптечные сети, объекты азартных игр (в том числе тотализаторы, слот-клубы, лото, казино), автозаправочные станции и валютные объекты обязаны установить систему видеонаблюдения и обеспечить ее налаженную работу, что поможет МВД собирать доказательства вокруг правонарушений и будет способствовать раскрытию преступлений в кратчайшие сроки.
По информации МВД, всего в текущем году внеплановая проверка была проведена в 1640 объектах. Кроме этого, в ближайшее время МВД планирует расширить ареал и добавить в перечень объектов ломбарды.
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