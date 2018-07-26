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Показания Афгана Мухтарлы, которые касаются его похищения, переданы Главной прокуратуре Грузии
26.07.2018 11:33
Показания Афгана Мухтарлы, которые касаются его похищения, переданы Главной прокуратуре Грузии, - об этом «IPN» сообщил адвокат Афгана Мухтарлы Арчил Чопикашвили.
По информации адвоката, расследование должно завершиться своевременно и объективно.
«Специально для нашего расследования Афган Мухтарлы по моему требованию дал письменные показания и отправил их мне. Я передал эти показания Главной прокуратуре. Эти показания я передал около 2 недель назад. В них рассказываются детали преступления, как произошло похищение и перевозка в Азербайджан. Ему было неизвестно, кто конкретно его похитил, поэтому назвать имена и фамилии он не может. Все это произошло по заказу азербайджанских властей», - заявил Арчил Чопикашвили.
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