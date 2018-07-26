Проверка МВД Грузии выявила неработающие видеокамеры в аптеках и казино

26.07.2018 12:55 Сотрудники МВД Грузии за первые полгода устроили внеплановую проверку в 1 тысяча 640 объектах, подлежащих лицензированию (аптеках, тотализаторах, казино, слот-клубах, станциях автозаправки, в пунктах обмена валюты).



Оказалось, что в 465 этих объектах либо не было системы видеонаблюдения, либо была, но не соответствовала стандартам, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Из 1 тысячи 640 объектов, 465 были оштрафованы, а еще 252 учреждениям сделали предупреждение.



По данным МВД, проверки подобных объектов являются необходимым, так как, согласно приказу министра внутренних дел, объекты, подлежащие лицензированию, обязаны устанавливать систему видеонаблюдения и обеспечивать ее бесперебойную работу. Это, в свою очередь, поможет раскрытию преступлений в кратчайшие сроки.



В ведомстве также заявляют, что внеплановые проверки по масштабу страны проводятся постоянно. Полицейские проверяют систему наружного видеонаблюдения, в частности, насколько эффективно покрывается ареал вида, установлены или нет две главные камеры на наружном периметре объекта.



Согласно приказу главы МВД, в случае существования у объекта запасного входа, он также должен контролироваться видеокамерой. МВД также проверяет, есть ли у камер достаточно памяти, чтобы хранить записи в течение 30 дней, соответствует ли разрешение камер минимум трем мегапикселям и можно ли идентифицировать человека в случае, если камера снимает его ночью.



В МВД обещают, что в ближайшее время проверки на наличие видеокамер коснутся и ломбардов.















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