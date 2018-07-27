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В Батуми ранены четыре молодых человека


27.07.2018   13:19
В Батуми ранены 4 человека. По информации Министерства ВД Грузии, задержано лицо, ночью 27 июля, у Башни Алфавита в Батуми, на почве взаимной размолвки, нанесшее холодным оружием повреждения 4 лицам: В.Т. 2000 года рождения, Г.К. 2000 года рождения, В.М. 1998 года рождения и И.Ч. 1997 года рождения. Раненые находятся в больнице.

Правоохранители задержали Л.К.на месте происшествия.

«Сотрудники МВД в результате оперативно-следственных мероприятий, по обвинению в попытке умышленного убийства по горячему следу задержали Л.К. 1996 года рождения. Совершенное им преступление предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет», - говорится в информации ведомства.







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