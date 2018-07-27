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Восточную Грузию покрыла масса пыли с южных регионов
27.07.2018 15:07
В большей части Восточной Грузии, в том числе, в Тбилиси имеет место распространение масс пыли из южных регионов, - об этом говорится в информации Национального агентства окружающей среды.
Поясняется, что это обусловлено имеющейся синоптической ситуацией (взаимодействие действующих с юга масс горячего воздуха и стоячих на севере Закавказья относительно прохладных воздушных масс).
«Во время подобных синоптических процессов характерно распространение на территории Грузии масс пыли с юга», - сообщают специалисты агентства.
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