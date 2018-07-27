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Сильный туман и пыль в Тбилиси - разъяснения специалистов
27.07.2018 17:14
С утра в Тбилиси отмечается сильный туман и пыльно. Первый канал связался с Национальным агентством окружающей среды и попросил разъяснений.
По данным агентства, туман и пыль вызваны взаимодействием горячих воздушными масс из южных районов страны и относительно прохладных воздушных масс на хребте Кавкасиони.
«Из-за взаимодействия горячих воздушных масс с юга и относительно прохладных воздушных масс на севере Закавказья, в большей части Восточной Грузии, включая Тбилиси, имеет место распространение пыльных масс из южных регионов страны», — заявили в агентстве.
По разъяснению специалистов, во время подобных синоптических процессов на территории Грузии характерно распространение пыльных масс.
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