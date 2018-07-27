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Недалеко от Мцхета горит лес


27.07.2018   20:47
В лесу у села Цодорети Мцхетского района вспыхнул пожар. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, горит трава и сухие кустарники. Огонь успел распространиться на территорию площадью примерно в 3 гектара. С целью ликвидации пожара на месте работают семь пожарно-спасательных бригад.
С начала июля это уже второе сообщении о возгорании в лесу Цодорети. В этом месяце пожар тушили и в лесу у села Зесхо Лентехского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).

Борьба с пожаром в Нижней Сванетии продолжалась пять дней. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал удар молнии.






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