Недалеко от Мцхета горит лес

27.07.2018 20:47 В лесу у села Цодорети Мцхетского района вспыхнул пожар. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По данным ведомства, горит трава и сухие кустарники. Огонь успел распространиться на территорию площадью примерно в 3 гектара. С целью ликвидации пожара на месте работают семь пожарно-спасательных бригад.

С начала июля это уже второе сообщении о возгорании в лесу Цодорети. В этом месяце пожар тушили и в лесу у села Зесхо Лентехского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).



Борьба с пожаром в Нижней Сванетии продолжалась пять дней. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал удар молнии.















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