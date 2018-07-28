Тбилисский суд отправил в предварительное заключение пятерых наркокурьеров

28.07.2018 20:02 Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение на время следствия пятерых молодых людей, обвиняемых в торговле наркотиками через интернет.

О задержании пяти обвиняемых в возрасте от 20 до 25 лет МВД Грузии сообщило накануне. В ведомстве утверждали, что через интернет все они продавали «розовые амфетамины».



В Главной прокуратуре уточнили, что все обвиняемые занимались распространением Альфа-ПВП. Это опасное психотропное вещество принадлежит к группе дизайнерских наркотиков. В ведомстве также подробно описали схему продажи этого вещества.

По информации Главной прокуратуры, все обвиняемые связывались со своим поставщиком с помощью мессенджера VIPole. Судя по всему, они никогда не встречались с этим человеком лично. Более того, в прокуратуре не уточняют были ли обвиняемые знакомы между собой.



Каждый из наркокурьеров переводил поставщику определенную сумму денег. После этого, в VIPole он присылал им координаты и фото расположенных в Тбилиси тайников, в которых прятались наркотики.



Когда курьеры находили наркотики, они должны были расфасовать их и сделать много новых закладок в Тбилиси. Координаты и фото всех закладок обвиняемые снова отправляли поставщику через мессенджер. Последний занимался непосредственной продажей спрятанных наркотиков. Именно он отправлял локации закладок людям, которые хотели приобрести наркотические вещества.



Следствие не говорит, по какой схеме происходил расчет поставщика с курьерами.

Вместе с тем, следствию удалось установить, что все пятеро обвиняемых в разное время и в разных количествах покупали у одного и того же человека наркотическое вещество Альфа-ПВП. Как уже было описано, кристаллы Альфа-ПВП обвиняемые расфасовывали и подготавливали для дальнейшей реализации.



По информации Главной прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий были найдены и изъяты все наркотики, спрятанные в тайники. Более того, «задержаны все обвиняемые лица».



Следует отметить, что по данным МВД, из закладок в Тбилиси полицейские изъяли 134 связки нового психоактивного вещества. При личном обыске и обыске жилых домов обвиняемых обнаружили еще 196 связок наркотиков.



Четырем задержанным предъявили обвинения в «незаконном изготовлении, производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылки или сбыте наркотических средств, их аналогов или прекурсоров», а также в «попытке незаконного хранения, приобретения и сбыта наркотических веществ». Еще один задержанный обвиняется только по статье «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов или прекурсоров».



Предварительное судебное слушание по делу назначили на 18 сентября.















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