В Батуми спасли туристов из Франции и ОАЭ

28.07.2018 20:04 Сотрудники спасательной службы Батуми за сегодняшний день спасли шесть иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.



Помощь потребовалась двоим гражданам ОАЭ — 35-летнему мужчине и его 10-летней дочери. Водный скутер, на котором в море катались отец с дочерью, перевернулся. Инцидент произошел вдали от берега. На место прибыли спасатели, которые доставили мужчину с ребенком на берег.



Еще четверо спасенных в Батуми иностранцев оказались гражданами Франции.



Туристы отправились на морскую прогулку на катере. В пяти километрах от берега катер с туристами заглох. Гражданам Франции также была оказана помощь грузинскими спасателями.



Как отмечают в ведомстве, в настоящее время жизням четырех французов, а также граждан ОАЭ опасность не угрожает.















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