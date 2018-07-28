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В Батуми спасли туристов из Франции и ОАЭ
28.07.2018 20:04
Сотрудники спасательной службы Батуми за сегодняшний день спасли шесть иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Помощь потребовалась двоим гражданам ОАЭ — 35-летнему мужчине и его 10-летней дочери. Водный скутер, на котором в море катались отец с дочерью, перевернулся. Инцидент произошел вдали от берега. На место прибыли спасатели, которые доставили мужчину с ребенком на берег.
Еще четверо спасенных в Батуми иностранцев оказались гражданами Франции.
Туристы отправились на морскую прогулку на катере. В пяти километрах от берега катер с туристами заглох. Гражданам Франции также была оказана помощь грузинскими спасателями.
Как отмечают в ведомстве, в настоящее время жизням четырех французов, а также граждан ОАЭ опасность не угрожает.
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