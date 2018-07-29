В Аджарии запретили полеты делтапланов без соответствующей регистрации

29.07.2018 13:09 В Аджарии операторам дельтапланов начали запрещать полеты у береговой линии. Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.



Как поясняют в Агентстве, полеты запрещают мотодельтапланам, у которых нет регистрации. Такие аппараты собирали кустарно, из-за чего полет на них небезопасен.



«По результатам проведенного Агентством исследования установлено, что эти летательные аппараты не были произведены на заводе. Их собирали вручную, т.е. кустарно. Соответственно, производитель не может дать гарантий по техническому состоянию оборудования, изготовленного в неизвестных условиях», — отмечают в Агентстве.



Владельцы дельталетов, которые не предоставили Агентству документацию от завода-производителя, не смогли получить лицензию. В ведомстве отмечают, что «не могут обеспечить их регистрацию в соответствии законодательством и международными стандартами».



Вместе с тем, в Агентстве напоминают, что «эксплуатация мотодельтапланов создает опасности как в зоне оперирования других летательных аппаратов, так и для жизней и здоровья людей».



Следует отметить, что Агентство гражданской авиации распространило заявление после протестной акции жителей Батуми, которые на побережье моря сдают дельтапланы в аренду. 27 июля они организовали пикет у здания правительства Аджарии. Собравшиеся заявили, что Агентство запрещает им полеты, лишая единственного заработка.



Один из участников акции, Васил Такидзе, в знак протеста гвоздем прибил свою руку к дереву. Мужчина требовал от аджарского правительства «отреагировать на действия Агентства и помочь продвижению туризма».



Тогда на месте мобилизовали бригады скорой и патрульная полиция. После того, как Такидзе оказали медицинскую помощь, полиция задержала его в административном порядке.



Новости-Грузия











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