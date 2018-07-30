Состояние здоровья упавшего со скалы в Тушети подростка остается тяжелым

30.07.2018 14:28 К этому времени, состояние здоровья упавшего со скалы в Тушети подростка остается тяжелым. Врач клиники Иашвили Гия Бибилашвили заявляет, что подросток находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания в реанимационном отделении.



По словам врача, у пациента отмечаются многочисленные травмы головы и лицевой кости и сейчас идет борьба за спасение его жизни.



«Группа врачей делает все для спасения жизни пациента, однако исходя из состояния его здоровья , пока что делать ему операцию нецелесообразно. На данный момент пациент находится в реанимационном отделении под интенсивным наблюдением и лечением», — заявил Гия Бибилашвили.















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