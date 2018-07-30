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В Италии задержали гражданина Грузии
30.07.2018 18:07
В Италии задержали гражданина Грузии по обвинению в умышленном повреждении тела, и угрозе.
Итальянские правоохранители взяли 31-летнего мужчину в городе Карпи. По их информации, в записях камер наблюдения видно, что в одной из местных гостиниц гражданин Грузии несколько раз ударил по лицу бывшую подружку.
По информации следствия, против мужчины по тому же обвинению было возбуждено дело также в городе Модена.
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