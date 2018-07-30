В Италии задержали гражданина Грузии

30.07.2018 18:07 В Италии задержали гражданина Грузии по обвинению в умышленном повреждении тела, и угрозе.



Итальянские правоохранители взяли 31-летнего мужчину в городе Карпи. По их информации, в записях камер наблюдения видно, что в одной из местных гостиниц гражданин Грузии несколько раз ударил по лицу бывшую подружку.



По информации следствия, против мужчины по тому же обвинению было возбуждено дело также в городе Модена.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

