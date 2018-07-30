В Тбилиси выявлен факт заболевания сибирской язвой

30.07.2018 21:23 В Тбилиси зафиксирован случай заболевания сибирской язвой. Как сообщают в Национальном центре контроля за заболеваниями, источником болезни стало мясо, купленное на одном из рынков города.



По информации председателя научного совета Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здоровья Пааты Имнадзе, состояние здоровья пациента стабильное, и его жизнь не в опасности.



Национальное агентство продовольствия еще не комментировало данный факт.



По заявлению Пааты Имнадзе, в масштабах страны ежегодно фиксируется до 40 случаев выявления сибирской язвы, что в 3-4 раза ниже, чем в предыдущие годы. По его словам, превенцией от сибирской язвы является прививка скота.















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