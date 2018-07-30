Борьба с мраморными клопами в Грузии – последние данные

30.07.2018 22:32 География распространения мраморных клопов в 2018 году в Грузии не расширялась, а популяция вредителя значительно сократилась, заявил глава Национального агентства продовольствия Зураб Чекурашвили.



С ходом мероприятий по борьбе с мраморными клопами и полученными результатами представителей СМИ ознакомили в рамках медиа-тура, организованного Национальным агентством продовольствия в регионе Самегрело.





В рамках медиа-тура журналисты осмотрели координационный штаб по борьбе с вредителем в городе Абаша в западной части Грузии. Штаб работает круглосуточно согласно разработанной министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии схеме.



«Результатом системной и организованной работы является то, что по сравнению с прошлым годом, в этом году у нас есть существенный результат и популяция вредителя сокращена. Мы продолжаем комплексный подход, в который входит активный мониторинг, работы по опрыскиванию и научно-исследовательская деятельность», — заявил Чекурашвили.



На территории страны, в том числе и в Восточной Грузии, смонтировано до девяти тысяч систем мониторинга. Вредитель до сих пор фиксируется на территории региона Самегрело, Гурия, Имерети и Аджарии. Работы по опрыскиванию химическими препаратами ведутся с учетом результатов мониторинга.



В текущем году мобилизовано 150 единиц с высокой проходимостью, что в десять раз больше по сравнению с прошлым годом. Национальное агентство продовольствия к этому времени обработало химикатами около 400 тысяч гектаров земли.



Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году, предположительно их распространение началось с территории Абхазии. Проект правительства Грузии по борьбе с вредителем предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическое опрыскивание.



На борьбу с мраморными клопами государство в 2018 году выделило 49 миллионов лари (более 18,2 миллиона долларов). Еще 3,5 миллиона долларов предоставило Агентство США по международному развитию (USAID).















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