На стройке в Батуми скончался 32-летний мужчина

30.07.2018 23:50 В Батуми во время строительных работ, предположительно, от удара током скончался 32-летний мужчина В Батуми во время строительных работ, при заливании бетона скончался 32-летний мужчина. По информации очевидцев, мужчину ударило током и он умер на месте.



«Произошло печальное событие, велись работы по заливанию бетона. На подъемный кран упали провода и скончался находившийся у машины 32-летний парень. Он был близко от машины», - отметил очевидец.



По факту МВД начало расследование по статье 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).















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