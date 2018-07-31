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В Садахло продолжаются работы по ликвидации пожара
31.07.2018 10:57
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в Садахло, Марнеули, продолжаются работы по ликвидации пожара.
Ведомство распространяет видеокадры, снятые дроном в эпицентре стихии.
На месте остаются 120 спасателей-пожарников.
Огонь вспыхнул вчера вечером. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на горе у грузино-армянской границе, на территории Грузии сгорела площадь в 20 га, на территории Армении – 50 га.
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