В Садахло продолжаются работы по ликвидации пожара

31.07.2018 10:57 По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в Садахло, Марнеули, продолжаются работы по ликвидации пожара.



Ведомство распространяет видеокадры, снятые дроном в эпицентре стихии.



На месте остаются 120 спасателей-пожарников.



Огонь вспыхнул вчера вечером. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на горе у грузино-армянской границе, на территории Грузии сгорела площадь в 20 га, на территории Армении – 50 га.















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