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В Грузии зафиксировано снижение числа абортов


31.07.2018   11:55
В Грузии в прошлом году было зарегистрировано 24 900 абортов, что на 4 700 меньше, чем в 2016 году.

Национальная служба статистики Грузии опубликовала основные показатели здравоохранения, которые включают в себя и статистику абортов.

По данным Грузстата, один из регистрированных в прошлом году абортов сделала 15-летняя девочка. В 2016 году среди 15-летних девочек было сделано 19 абортов.

Вместе с тем, самый высокий показатель 2017 года — 24 145 абортов — был зафиксирован среди женщин в возрасте от 22 до 44 лет.






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