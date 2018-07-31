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Во всех сельских школах Ахалкалаки откроются библиотеки
31.07.2018 12:45
Во всех сельских школах Ахалкалаки откроются библиотеки. Об этом сообщает администрация Национальной библиотеки парламента Грузии.
Согласно информации, проект осуществляется при сотрудничестве Национальной библиотеки и движения «Эквилибриум».
Ахалкалаки уже посетил генеральный директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе.
Движение «Эквилибриум» привезло для школы села Оками около 100 новых книг.
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