Во всех сельских школах Ахалкалаки откроются библиотеки

31.07.2018 12:45 Во всех сельских школах Ахалкалаки откроются библиотеки. Об этом сообщает администрация Национальной библиотеки парламента Грузии.



Согласно информации, проект осуществляется при сотрудничестве Национальной библиотеки и движения «Эквилибриум».



Ахалкалаки уже посетил генеральный директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе.



Движение «Эквилибриум» привезло для школы села Оками около 100 новых книг.















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