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В Грузию пытались провезти протеиновый порошок под видом молочного


01.08.2018   12:37
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности мужчину, который вез из ОАЭ транзитом через Грузию протеиновый порошок под видом молочного, говорится в сообщении на сайте ведомства.


Обвиняемый от имени одной из частных компаний ввез протеины на корабле в портовый город Поти (регион Самегрело — Земо Сванети). В документах при оформлении груза он указал, что якобы ввез более 11,2 тысячи килограмм молочного порошка. На таможне выяснилось, что это протеиновый порошок на сумму более 773 тысячи лари (порядка 317 тысяч долларов).

Еще один факт контрабанды пресекли на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). На этот таз контрабандой везли текстильную продукцию. Таможенная стоимость товара составила порядка 64 тысяч лари (более 26 тысяч долларов).

Против обоих обвиняемых уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

"Спутник-Грузия"





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