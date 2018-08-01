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В Ксанской тюрьме скончался заключенный


01.08.2018   20:35
Заключенный А.Ц., которому было 40 лет, нанес себе повреждения в Ксанской тюрьме (в регионе Шида Картли) и скончался от полученных ран в больнице Geo Hospitals. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе министерства юстиции Грузии.

Согласно официальным данным, заключенный нанес себе повреждения минувшим вечером, во время купания.
Пострадавшему оказали помощь на месте. Позже выяснилось, что осужденного необходимо госпитализировать. Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Министерство юстиции уже сообщило семье погибшего о случившемся.

Инцидент расследует следственный департамент министерства юстиции Грузии. Уже допрошены осужденные, которые были очевидцами.

Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что наказывается лишением свободы сроком от 2 до 4 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.






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