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В результате проливного дождя затоплены дома в Поти
02.08.2018 11:34
Проливной дождь создал проблемы в Поти. У десяток семей уничтожены бытовые предметы, техника.
Они обвиняют местные власти в бездействии и требуют возмещения ущерба.
Особо сложное положение на улицах Данелия и Пушкина. Местные заявляют, что подобная проблема появляется во время каждого дождя. Они говорят о неисправности водооткачивающих систем и требуют вовремя решить проблему.
По информации местных властей, во время проливного дождя отключилась электроэнергия, в результате чего, водооткачивающие системы не смогли пропустить воду и именно это стало причиной проблемы.
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