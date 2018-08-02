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В результате проливного дождя затоплены дома в Поти


02.08.2018   11:34
Проливной дождь создал проблемы в Поти. У десяток семей уничтожены бытовые предметы, техника.

Они обвиняют местные власти в бездействии и требуют возмещения ущерба.

Особо сложное положение на улицах Данелия и Пушкина. Местные заявляют, что подобная проблема появляется во время каждого дождя. Они говорят о неисправности водооткачивающих систем и требуют вовремя решить проблему.

По информации местных властей, во время проливного дождя отключилась электроэнергия, в результате чего, водооткачивающие системы не смогли пропустить воду и именно это стало причиной проблемы.






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