Ущерб, нанесенный проливным дождем в Поти, оценит специальная комиссия

02.08.2018 12:25 Ущерб, нанесенный проливным дождем в Поти, оценит специальная комиссия.



Часть пострадавшего населения сегодня пришла в мэрию города и лично попросила мэра решить их проблемы.



По информации мэра Поти Гочи Курдгелия, к этому времени все водооткачивающие станции в Поти работают нормально.



По его словам, город затопило из-за отключения электроэнергии. Водооткачивающие станции не смогли обеспечить слив воды.



По информации мэрии, после подсчета ущерба, населению окажут помощь.



Проливной дождь создал проблемы в Поти. У десяток семей уничтожены бытовые предметы, техника.















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