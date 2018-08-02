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Ущерб, нанесенный проливным дождем в Поти, оценит специальная комиссия
02.08.2018 12:25
Ущерб, нанесенный проливным дождем в Поти, оценит специальная комиссия.
Часть пострадавшего населения сегодня пришла в мэрию города и лично попросила мэра решить их проблемы.
По информации мэра Поти Гочи Курдгелия, к этому времени все водооткачивающие станции в Поти работают нормально.
По его словам, город затопило из-за отключения электроэнергии. Водооткачивающие станции не смогли обеспечить слив воды.
По информации мэрии, после подсчета ущерба, населению окажут помощь.
Проливной дождь создал проблемы в Поти. У десяток семей уничтожены бытовые предметы, техника.
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