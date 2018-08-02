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Спасатели достали из Мтквари тело одного из пропавших братьев
02.08.2018 12:46
В результате поисково-спасательной операции в реке Мтквари (Кура) спасатели смогли найти труп одного из пропавших братьев. 20-ти и 25-ти летних братьев Шатваровых в Куре ищут уже второй день. По существующей информации, молодых людей унесло сильным течением реки.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, поисковые работы начались вчера в 15:00 и продолжаться до 21:00. Поиски парней возобновились сегодня с утра.
По информации МВД, в связи с произошедшим уголовное дело возбуждено по статье 115 УК Грузии, что предполагает доведение до самоубийства.
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