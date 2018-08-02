Пожар на грузино-армянской границе ликвидирован

02.08.2018 17:44 Пожар на холме в селе Садахло Марнеульского района у грузино-армянской границы ликвидирован. Об этом корр.»Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



Пожар на грузино-армянской границе возник три дня назад. Горел кустарник и трава. Общая площадь пожара составила 70 гектаров. На грузинской стороне сгорела площадь в 20 гектаров. С огнем на месте боролись 120 пожарных.















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