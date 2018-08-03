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На территории Лехзори в Сванетии с ледника сошла масса


03.08.2018   14:12
В высокогорной Сванетии сорвалась часть ледника Лехзири, специалисты связывают это с процессами интенсивного таяния снега в жаркое время года.

Площадь ледника Лехзири, расположенного на Большом Кавказском хребте на северо-западе Грузии, составляет примерно 36 квадратных метров, а длина — 15,9 километров. Самая высокая точка ледника — около двух тысяч метров над уровнем моря. Близ ледника нет населенных пунктов, однако это место время от времени посещают альпинисты.

Специалисты уже приступили к изучению места обвала ледниковой массы, — сообщает сегодня Национальное агентство окружающей среды. По предварительным данным, в результате схода оползня никто не пострадал.

Дорогая, ведущая к леднику, с сегодняшнего дня закрыта до тех пор, пока не будет спрогнозировано дальнейшее развитие процессов на этой территории.

«Предположительно, мы имеем дело с глациологическими процессами (интенсивным таянием ледника в теплый период года), которые часто происходят в природе», — сказано в сообщении агентства.






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