|
|
Спасатели достали из реки Мтквари в тбилисском районе Самгори труп 20-летнего мужчины
03.08.2018 16:20
Спасатели достали из реки Мтквари в тбилисском районе Самгори труп 20-летнего мужчины, — об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
«Сообщение о пропаже двух молодых людей в реке поступило в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями в 15:00 1 августа.
Спасатели обнаружили и достали из реки труп 25-летнего мужчины на второй день. Параллельно, продолжались работы по поиску 20-летнего мужчины. Сегодня спасателям удалось найти труп молодого мужчины.
В поисковых работах участвовали шесть спасателей и группа водолазов – 40 спасателей», — говорится в информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна