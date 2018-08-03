Спасатели достали из реки Мтквари в тбилисском районе Самгори труп 20-летнего мужчины

03.08.2018 16:20 Спасатели достали из реки Мтквари в тбилисском районе Самгори труп 20-летнего мужчины, — об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



«Сообщение о пропаже двух молодых людей в реке поступило в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями в 15:00 1 августа.



Спасатели обнаружили и достали из реки труп 25-летнего мужчины на второй день. Параллельно, продолжались работы по поиску 20-летнего мужчины. Сегодня спасателям удалось найти труп молодого мужчины.



В поисковых работах участвовали шесть спасателей и группа водолазов – 40 спасателей», — говорится в информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.















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