Специалисты изучают ситуацию на леднике Лехзири

03.08.2018 16:28 В целях изучения положения на леднике Лехзири в Сванети находятся специалисты Национального агентства охраны окружающей среды, — об этом говорится в информации агентства.



«Предположительно, мы имеем дело с развитием гляциологических процессов (интенсивном таянием ледников в теплое время года), которые часто происходят в природе.



На данном этапе, временно перекрыта дорога, ведущая в ущелье, пока у нас не будет информации от специалистов», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.















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