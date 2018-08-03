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Специалисты изучают ситуацию на леднике Лехзири
03.08.2018 16:28
В целях изучения положения на леднике Лехзири в Сванети находятся специалисты Национального агентства охраны окружающей среды, — об этом говорится в информации агентства.
«Предположительно, мы имеем дело с развитием гляциологических процессов (интенсивном таянием ледников в теплое время года), которые часто происходят в природе.
На данном этапе, временно перекрыта дорога, ведущая в ущелье, пока у нас не будет информации от специалистов», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.
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