Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Специалисты заявили об отсутствии угроз после схода ледника в Сванетии


03.08.2018   21:46
Сход ледниковой массы не создаст угроз для жителей и туристов высокогорной Сванетии. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Об обрушении части ледника Лехзири специалистам стало известно в ночь на пятницу. Это спровоцировало повышение уровня воды в реке Местичала. Исходя из возможных угроз, ведущую в ущелье дорогу закрыли.

Чтобы изучить ситуацию, в Местиа прибыли сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и Национального агентства окружающей среды. Более того, группа спасателей направилась непосредственно на место происшествия. После проверки они заявили об отсутствии жертв. «Уровень воды постепенно снижается. На данном этапе на прилегающей территории каких-либо опасностей не существует», - сообщили в службе. В ведомстве заверили, что ситуация находится под полным контролем, а жизням и здоровью граждан опасность не угрожает.

Площадь ледника Лехзири, расположенного на Большом Кавказском хребте на северо-западе Грузии, составляет примерно 36 квадратных метров, а длина - 15,9 километров. Самая высокая точка ледника - около двух тысяч метров над уровнем моря. Близ ледника нет населенных пунктов, однако это место время от времени посещают альпинисты. Специалисты связывают его обрушение с процессами интенсивного таяния снега в жаркое время года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии ищут новые залежи нефти
В июле Кутаисский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - 75 372
За полгода Грузия экспортировала табачную продукцию на $57,7 млн
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров отреагировал на новые санкции США
Тоноян: Поставки российского оружия Армении продолжаются
Список политзаключенных в Азербайджане сократился на десять человек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна