Специалисты заявили об отсутствии угроз после схода ледника в Сванетии

03.08.2018 21:46 Сход ледниковой массы не создаст угроз для жителей и туристов высокогорной Сванетии. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Об обрушении части ледника Лехзири специалистам стало известно в ночь на пятницу. Это спровоцировало повышение уровня воды в реке Местичала. Исходя из возможных угроз, ведущую в ущелье дорогу закрыли.



Чтобы изучить ситуацию, в Местиа прибыли сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и Национального агентства окружающей среды. Более того, группа спасателей направилась непосредственно на место происшествия. После проверки они заявили об отсутствии жертв. «Уровень воды постепенно снижается. На данном этапе на прилегающей территории каких-либо опасностей не существует», - сообщили в службе. В ведомстве заверили, что ситуация находится под полным контролем, а жизням и здоровью граждан опасность не угрожает.



Площадь ледника Лехзири, расположенного на Большом Кавказском хребте на северо-западе Грузии, составляет примерно 36 квадратных метров, а длина - 15,9 километров. Самая высокая точка ледника - около двух тысяч метров над уровнем моря. Близ ледника нет населенных пунктов, однако это место время от времени посещают альпинисты. Специалисты связывают его обрушение с процессами интенсивного таяния снега в жаркое время года.















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