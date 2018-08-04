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На черноморском побережье Грузии ожидается шторм
04.08.2018 15:57
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает отдыхающих на черноморском побережье Грузии о приближении шторма.
Вдоль побережья сегодня повесили красные флажки. Ожидается, что шторм достигнет четырех баллов. Соответственно, купание в море запрещено.
Ограничения будут действовать до 10:00 5 августа. В случае, если завтра утром спасатели сменят красные флажки на белые – это значит, что шторм утих и опасности нет.
В Службе призывают граждан обратить внимание на запрещающие знаки и следовать указаниям спасателей.
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