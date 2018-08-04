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Пассажирский автобус столкнулся с трайлером - один человек погиб
04.08.2018 18:29
Согласно первичной информации, в результате ДТП на центральной автомагистрали страны погиб один человек, шестеро пострадали.
Двигавшийся по направлению Тбилиси пассажирский автобус столкнулся с трайлером в районе села Ферма.
Как сообщили в МВД, на месте аварии мобилизованы патрульные бригады и бригады скорой медицинской помощи.
Для установления причин ДТП будет назначена экспертиза.
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