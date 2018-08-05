В батумском «Технобуме» сгорела площадь в 250 кв.м и техника

05.08.2018 11:43 Поздно ночью произошел пожар в батумском магазине «Технобум». В результате пожара сгорела площадь 250 кв.м и находившаяся на этой территории техника.



Как заявил хозяин магазина Эмзар Коколадзе, размер ущерба превышает миллион лари. По его же словам, пожар возник в электропроводке.



В течение все ночи на месте происшествия были мобилизованы бригады пожарных-спасателей и правоохранители. Ведется следствие. В результате пожара никто не пострадал.















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