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В батумском «Технобуме» сгорела площадь в 250 кв.м и техника


05.08.2018   11:43
Поздно ночью произошел пожар в батумском магазине «Технобум». В результате пожара сгорела площадь 250 кв.м и находившаяся на этой территории техника.

Как заявил хозяин магазина Эмзар Коколадзе, размер ущерба превышает миллион лари. По его же словам, пожар возник в электропроводке.

В течение все ночи на месте происшествия были мобилизованы бригады пожарных-спасателей и правоохранители. Ведется следствие. В результате пожара никто не пострадал.






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