В Испании продолждается охота на «воров в законе»

05.08.2018 16:22 Национальная полиция Испании задержала в городе Марбелья задержала двух грузинских и одного армянского «воров в законе». По информации полиции, задержаны гражданин Армении A.С. и граждане Грузии Л.Б. и И.П.



Все трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи. На встрече, они, предположительно, планировали убийство члена конкурирующей группировки.



Задержание стало продолжением громкой операции, в результате которой в конце июня по обвинению в членстве в организованной преступной группировке были арестованы 129 человек.















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