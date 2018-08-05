Потолок обрушился в комплексе регбистов в Мухиани

05.08.2018 20:36 Потолок обрушился в недавно отремонтированном здании регбийного комплекса в Мухиани.



Во время инцидента в комнате находились представители футбольного клуба «Шевардени -1906».



По заявлению учредителя футбольного клуба Георгия Хубеджашвили, хотя никто не пострадал, однако все могло закончиться тяжелыми последствиями.



«Я не был в комнате во время происшествия, но в момент обрушения потолка в комнате находился весь тренерский штаб футбольного клуба «Шевардени -1906». К счастью, никто не пострадал, однако это могло привести к очень тяжелым последствиям», — сказал Хубеджашвили.



В социальной сети распространилось видео, снятое после инцидента.















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