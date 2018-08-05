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Потолок обрушился в комплексе регбистов в Мухиани
05.08.2018 20:36
Потолок обрушился в недавно отремонтированном здании регбийного комплекса в Мухиани.
Во время инцидента в комнате находились представители футбольного клуба «Шевардени -1906».
По заявлению учредителя футбольного клуба Георгия Хубеджашвили, хотя никто не пострадал, однако все могло закончиться тяжелыми последствиями.
«Я не был в комнате во время происшествия, но в момент обрушения потолка в комнате находился весь тренерский штаб футбольного клуба «Шевардени -1906». К счастью, никто не пострадал, однако это могло привести к очень тяжелым последствиям», — сказал Хубеджашвили.
В социальной сети распространилось видео, снятое после инцидента.
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