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Задержанный в Грузии «друг Рамзана Кадырова» предстанет перед судом


06.08.2018   12:33
В Грузии задержан Муса Хангошвили, которого местные сми называют "лицом, приближенным к Рамазу Кадырову". Хангошвили вменяется оказание сопротивления полиции, сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации грузинских СМИ, Хангошвили постоянно проживает в Грозном, а недавно прибыл в селение Дуиси Ахметского муниципалитета Грузии, чтобы навестить свою мать.

По приезде в Грузию Хангошвили оказался вовлечен сразу в две стычки с полицией. Первый инцидент произошел возле полицейского подразделения Дуиси, где он вступил в словесную перепалку с сотрудниками МВД. В итоге суд наложил на Хангошвили штраф в 2 тысячи лари (около 830 долларов), после чего освободил его.

Спустя пару дней, 4 августа, Хангошвили снова задержали, на этот раз в Гурджаани. Он начал спорить с полицейскими, а затем вступил с ними в физическое противостояние.

УК Грузии предусматривает за сопротивление работнику полиции наказание лишением свободы сроком от 2 до 5 лет. Сам Хангошвили вины не признает. Заседание суда по избранию меры пресечения состоится 6 августа.






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