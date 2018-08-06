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На востоке Грузии во время родов погибла мать пятерых детей
06.08.2018 21:47
Жительница города Карели (регион Шида Картли) Лали Цхведадзе погибла во время родов в гинекологической клинике «Дастакари» имени Сараули. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».
По данным телекомпании, 35-летняя женщина была беременна шестым ребенком. Ей требовалось операция кесарево сечение. Врачи сделали анестезию, после которой роженица скончалась. Врачам не удалось спасти и ребенка.
Сотрудники медучреждения отказываются от комментариев. Журналистам удалось выяснить, что у Лали Цхведадзе погиб ребенок и при первых родах.
Между тем семья и близкие погибшей требуют привлечь к ответственности медицинский персонал клиники.
«В роддом привезли здорового человека, а убили обоих — и мать, и ребенка. Что я могу еще сказать? Скольких еще должны убить? Для чего нам эта больница?», — сказал дядя погибшей Нугзар Нозадзе в интервью «Рустави-2».
«Они должны быть наказы. Если их вина будет доказана, они не должны выходить на улицу.В Карельском районе должно быть не только новое здание клиники, но и персонал, чтобы местные жители не боялись привезти сюда больного или беременную женщину», — заявил родственник погибшей Леван Цхведадзе.
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