9 автомобилей пострадали при аварии на центральной автомагистрали

09.08.2018 15:20 ДТП произошло у села Шашвеби. Автомобиль сбил пешехода на центральной автомагистрали, после чего несколько машин, которые двигались за ним, врезались друг в друга.



Как заявили Первому каналу в МВД, всего пострадали 9 автомобилей.



По информации журналиста Первого канала, среди участников ДТП – один пассажирский микроавтобус.



Несколько человек получили легкие повреждения. Человека, которого сбил автомобиль, доставили в клинику.



На центральной магистрали ограничено движение и возникла пробка.



По информации МВД, следствие ведется по первой части 276-ой статьи УК Грузии.















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