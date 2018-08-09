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9 автомобилей пострадали при аварии на центральной автомагистрали
09.08.2018 15:20
ДТП произошло у села Шашвеби. Автомобиль сбил пешехода на центральной автомагистрали, после чего несколько машин, которые двигались за ним, врезались друг в друга.
Как заявили Первому каналу в МВД, всего пострадали 9 автомобилей.
По информации журналиста Первого канала, среди участников ДТП – один пассажирский микроавтобус.
Несколько человек получили легкие повреждения. Человека, которого сбил автомобиль, доставили в клинику.
На центральной магистрали ограничено движение и возникла пробка.
По информации МВД, следствие ведется по первой части 276-ой статьи УК Грузии.
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