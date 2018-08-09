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Российский турист утонул в Поти


09.08.2018   19:41
В море в Поти утонул молодой человек, который был на побережье вместе с молодой женщиной. Они были российскими туристами.

«На побережье установлены красные флажки. Шторм превышает четыре балла. Несмотря на наши предупреждения, они все таки вошли в море. Спасателям удалось спасти молодую девушку, а 25-летний мужчина все еще не найден», — заявил спасатель Теймураз Шония.

На месте происшествия мобилизованы чрезвычайная бригада и полиция.






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