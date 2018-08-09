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В Трусовском ущелье застряло около 10 автомобилей с туристами


09.08.2018   21:23
В Трусовском ущелье застряли туристы. Как сообщил «IPN» мэр Казбегского муниципалитета Александр Загашвили, в ущелье находится около 10 автомобилей с туристами.

По его словам, причиной блокировки туристов в ущелье является вызванный сильным дождем обвал горной массы и повреждение моста.

Как заявил Александр Загашвили, спасательная техника уже находится в ущелье и ведет расчистку. Вместе с тем, по его словам, жизням туристов опасность не угрожает.

«Эти автомобили ждали расчистки дороги и в ближайшем будущем выйдут из ущелья. Сейчас там находится наш поверенный, установить с ними контакт невозможно, так как телефонный сигнал там не ловит. В ближайшем будущем эти люди покинут ущелье», - заявил Александр Загашвили.






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