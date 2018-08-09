Движение на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено

09.08.2018 23:14 «Движение на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено», — информацию распространяет департамент автомобильных дорог.



«Из-за интенсивного дождя и селевого потока на автомобильной дороге международное значение Мцхета-Степанцминда-Ларс, на 105-м км вышеупомянутой дороги в конце прошлой ночи и на 87-км — 88км на несколько часов было органично движение транспорта.



На месте с вчерашней ночи была мобилизована соответствующая техника. Представители департамента автомобильных дорог и организации-подрядчика вели работы по очистке в беспрерывном режиме.



В результате проведенных работ, в этому времени на автомобильной дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс разрешено движение всех видов автотранспорта», — говорится в информации департамента автомобильных дорог Грузии.















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