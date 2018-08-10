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В Ахмета подсчитывают ущерб от стихии
10.08.2018 11:12
В Ахмета подсчитывают ущерб от стихии. В мэрии создана специальная комиссия.
Град и поток воды особенно нанесли ущерб селу Сакобиано. Град уничтожил часть виноградников, фруктовых садов и приусадебных участков.
Почти аналогичное положение в селах Панкисского ущелья. Повреждены внутренние районные дороги в селе Матани.
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