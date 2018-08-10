В Ахмета подсчитывают ущерб от стихии

10.08.2018 11:12 В Ахмета подсчитывают ущерб от стихии. В мэрии создана специальная комиссия.



Град и поток воды особенно нанесли ущерб селу Сакобиано. Град уничтожил часть виноградников, фруктовых садов и приусадебных участков.



Почти аналогичное положение в селах Панкисского ущелья. Повреждены внутренние районные дороги в селе Матани.















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